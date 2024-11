Ballon d'Or-vinner Aitana Bonmatí mener den spanske kvinneligaen burde være mer konkurransedyktig

HQ

Aitana Bonmatí ble for andre gang på rad kåret til verdens beste kvinnelige fotballspiller. Siden trofeet ble delt ut for første gang i 2018, har det blitt vunnet av FC Barcelona-spillere fire ganger: to Alexia Putellas og to Bonmatí.

Den katalanske spilleren har spilt i FC Barcelona fra 2016, og har vunnet alt som er å vinne i kvinnefotballen i Spania. Men det begynner å bli mindre for henne.

I et intervju med franske L'Equipe sier hun at hun er litt frustrert over tilstanden til kvinnefotballen i Spania, et land som ikke brukte seieren i VM for kvinner i 2023 som et løft for sporten generelt.

"I England, for eksempel, var det en medieboom etter EM-gullet (i 2022) som vi ikke har klart å dra nytte av her. Forhåpentligvis kan vi endre på det".

Hun sa også at hun ønsker at Liga F skal bli mer konkurransedyktig. "I Barça har vi følelsen av at ting går fremover, at de satser på oss. Vi fortsetter å prestere og fyller stadionene. Problemet er at når vi ser på Liga F, er det motsatt. Vi har følelsen av at vi stagnerer."

"I årevis har vi bedt om endringer som ikke har kommet", sier Bonmatí, som også ønsker "at ligaen skal bli mer konkurransedyktig, selv om jeg ikke synes det er en unnskyldning for å slutte å utvikle seg individuelt og som lag."

Kvinnefotballen i Spania domineres av FC Barcelona, og det er nesten så kjedelig

FC Barcelona har vunnet LaLiga F, førstedivisjon i kvinnefotballen i Spania, fem ganger på rad (fra 2020 til 2024), kommet på andreplass fire ganger på rad (fra 2016 til 2019) og før det vunnet ytterligere fire ganger på rad (fra 2012 til 2015).

Barça har også vunnet Copa de la Reina seks av de siste ti årene. I finalen i mai 2024 vant de 8-0 mot Real Sociedad.

Så sent som i går vant FC Barcelona 7-0 over det østerrikske laget Sankt Pölten i Champions League for kvinner, en turnering de enten har vunnet eller kommet til finalen i fem av seks utgaver.

Til slutt bekreftet Bonmatí at hun vil fullføre kontrakten med Barcelona frem til 2028, men etter det åpner hun døren for å gå til andre klubber.