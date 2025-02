Baltikum forbereder seg på cybertrusler når de kutter båndene til det russiske strømnettet

HQ

De baltiske landene forbereder seg på å bryte den mangeårige forbindelsen til det russiske strømnettet, og myndighetene forbereder seg på mulige represalier. De baltiske landene uttrykte opprinnelig sin intensjon om å bli integrert i det kontinentale strømnettet i 2007, og sendte deretter inn søknaden i 2018. Deretter meddelte de Moskva og Minsk at de hadde bestemt seg for å gå ut av Brell-avtalen, som knyttet dem til IPS/UPS.

Nå, den 9. februar, vil disse landene offisielt slutte seg til EUs regionale strømnettverk, et skritt som har vært under planlegging lenge, og som nå fremskyndes av de geopolitiske spenningene som følge av Russlands handlinger i Ukraina. Samtidig som energieksperter uttrykker tro på en smidig overgang, forbereder myndighetene seg også på det verste, med økt bekymring for cyberangrep fra russiske hackere rettet mot strømnettene deres.

Estland har til og med kalt inn sine frivillige cyberforsvarsenheter, mens Litauen har forsterket energiinfrastrukturen med anti-dronesystemer og fysiske barrierer. De baltiske landenes beslutning om å søke større energiuavhengighet fra Moskva er et viktig skritt fremover, men sikkerhetsteamene deres er fortsatt på vakt, ettersom Russland tidligere har blandet seg inn i nabolandenes kraftsystemer.