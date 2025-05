Bam Margera blir med i Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 som en hemmelig skater

HQ

Tilbake i mars fortalte vi deg at Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 ser ut til å bli en godt lastet tittel, men det mangler fortsatt en ting - Bam Margera. Den gamle Jackass -stjernen har hatt alle slags personlige problemer og ble sparket ikke bare fra denne spillserien, men også fra filmen Jackass Forever i 2022.

Bare to uker senere fikk vi vite at Tony Hawk selv fant dette uakseptabelt og krevde at Bam skulle få være med i spillet, som på det tidspunktet stort sett var ferdig. Hawk fikk viljen sin, og Bam ble fløyet til studioet for å bli fotografert og digitalisert, og i en ny video får vi møte ham og følge prosessen.

Når Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 slippes 11. juli, vil Bam derfor være med som en hemmelig skater. Spillet kommer til PC, PlayStation, Switch og Xbox, og er inkludert i Game Pass.