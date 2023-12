Bam Margera feirer 100 dager nykter

HQ

Bam Margera har passert en viktig milepæl i sin nykterhetsreise, da han nå har vært 100 dager uten alkohol og narkotika.

Jackass-stjernen har lenge slitt med avhengighet, men tidligere i år bestemte han seg for å gjøre en stor livsstilsendring. I et innlegg på Instagram i april i år erklærte Margera at han ville "slutte å drikke", og dette løftet har han klart å holde.

Han bemerket at sønnen var en drivende faktor bak avgjørelsen, og sa: "For Phoenix the wolfs skyld. I dag er dagen da jeg skal slutte å drikke."

En annen inspirasjon for denne fremgangen skal ha vært skuespilleren Mark Wahlberg, ettersom Margera trente i et treningsstudio med bilder fylt med Wahlberg. Etter at Margera nådde denne milepælen, sendte han Wahlberg en video for å feire suksessen. I videoen sa han "What up Mark, it's Bam Margera here with Dannii, 120 days sober - rock and roll!".

Wahlberg svarte med å si: "Tusen takk for videoen, kompis. Jeg er så glad på dine vegne og for at du er nykter. 120 dager, wow, Gud velsigne deg, håper du og familien har det bra."

Han fortsatte: "Jeg ser frem til å få kontakt med deg snart, har alltid vært en stor fan. Jeg gleder meg til å treffe broren din. Jeg er i Vegas, så når du kommer ut hit, kan vi treffes."

