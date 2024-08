Bambi ser rødt på plakaten for Bambi: The Reckoning

Utgivelsen av Winnie the Pooh: Blood and Honey lanserte et nytt filmunivers med klassiske Disney-figurer som er alt annet enn vennlige i disse dager. Peter Pans Neverland Nightmare og Pinocchio: Unstrung er for eksempel på vei, men nestemann ut er Bambi: The Reckoning.

Filmen har premiere i slutten av oktober, og historien er litt annerledes denne gangen (duh!). I filmen blir moren til Bambi påkjørt av en bil, noe som får Bambi til å se rødt og søke hevn for sin døde mor. Nå har det blitt sluppet en plakat for filmen som du kan se nedenfor.