Banana fortsetter sin dominerende rekke ved å gå forbi New World på Steams topp 10-liste

Det siste, hete, populære spillet på Steam er noe som mange vil oppfatte og bedømme som litt av en svindel. Spillet, kjent som Banana, er en clicker der du ganske enkelt klikker på et stillbilde av en animert Banana (som Cookie Clicker uten alt det ekstra fettet og mekanikken/systemene), der du kan justere opplevelsen din ved å kjøpe Banana kosmetikk med ekte penger. Selv om dette er tilfelle, strømmer folk til som om det var toalettpapir midt i en global pandemi.

For etter at spillet overgikk 880 000 samtidige spillere i går, og så spillet hoppe inn på Steam's topp 10-liste (takk, SteamDB) for toppspillere, overvinne Hogwarts Legacy og slå Baldur's Gate III ut av topp 10 underveis, har det siden fortsatt å blomstre.

Banana har nå klatret til en total topp på 917 272 spillere (i skrivende stund), noe som betyr at det har gått forbi New World og hevdet åttende på listene. Ettersom det er nesten dobbelt så mange spillere som sjekker ut Banana akkurat nå enn Elden Ring (til tross for Shadow of the Erdtree's lansering), ville det ikke være latterlig å si at FromSoftwares spill ikke lenger er trygt på syvende på hitlistene med 953,426 spillere.

Tror du Banana har det som trengs for å bli det syvende spillet i Steam's historie for å knekke en million samtidige spillere?