Band of Brothers- og The Pacific-produsentene slår seg sammen igjen for å lage Masters of the Air

Steven Spielberg, Tom Hanks og Gary Goetzman, tre av produsentene bak Band of Brothers og The Pacific, samarbeider igjen om en serie på Apple TV+ som handler om flygerne i 100th Bomb Group som opererte under andre verdenskrig.

Serien, som går under navnet Masters of the Air, har Barry Keoghan og Austin Butler i hovedrollene, og serien handler om bombegruppen som leder en rekke farlige raid over Nazi-Tyskland og kjemper i 25 000 fots høyde.

Sammendraget for serien er som følger: "Masters of the Air følger mennene i 100th Bomb Group ("Bloody Hundredth") mens de gjennomfører farlige bombetokt over Nazi-Tyskland og kjemper med de iskalde forholdene, oksygenmangelen og den rene og skjære terroren i kamp i 25 000 fots høyde. Skildringen av den psykologiske og følelsesmessige prisen disse unge mennene betalte da de bidro til å tilintetgjøre Hitlers tredje rike, er kjernen i "Masters of the Air". Noen ble skutt ned og tatt til fange, andre ble såret eller drept. Og noen var så heldige at de kom seg hjem. Uavhengig av den enkeltes skjebne måtte de alle betale en høy pris."

Masters of the Air begynner å strømmes på Apple TV+ 26. januar 2024 og blir en serie i ni deler. Se traileren nedenfor.