Band of Brothers-produsent ville ikke hatt noe imot en nyinnspilling

Band of Brothers er faktisk 23 år gammel og er fortsatt en av de beste miniseriene som noensinne er laget, ofte også ansett som en av de viktigste katalysatorene som ga TV-serier høyere status, noe som førte til dyrere og mye bedre produksjoner. Noe vi fortsatt nyter godt av den dag i dag.

Ettersom Hollywood ser ut til å lide av noe av en kreativ tørke, og nærmest støvsuger markedet for gamle franchiser som kan vekkes til live igjen, virker det som om det bare er et tidsspørsmål før noen kommer på ideen om å lage en ny versjon av Band of Brothers. Og produsenten av den originale miniserien har faktisk ikke noe imot det.

I en samtale med The Hollywood Reporter sa Gary Goetzman :

"Jeg er sikker på at det er noen der ute som gjør det. Vi holder nok bare på med kinofilm nå... Hvis en ung filmskaper har en god tilnærming til det ... ville det vært fint."

Hva tenker du om det, kan en serie som Band of Brothers gjenskapes på en måte som kan tilføre noe meningsfylt og overgå originalen?