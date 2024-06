Bandai Namco bekrefter Summer Showcase neste måned

HQ

Bandai Namco-spill har ikke hatt mye tilstedeværelse under de siste sommerbegivenhetene, men det er fordi de planla et soloutstillingsvindu. Som kunngjort på deres offisielle nettside, vil de ha et stort panel på Anime Expo 2024 i Los Angeles 5. juli.

På denne presentasjonen vil utgiveren komme med viktige kunngjøringer og oppdateringer om sine kommende titler, vi forestiller oss med et spesielt fokus på titler med anime-tema. Det vil til og med være en demo av den kommende Dragon Ball: Sparking! Zero for de fremmøtte.

Bandai Namco Summer Showcase lover også nyheter om Gundam og Sword Art Online, samt noen overraskelser, så det er mye å se frem til på arrangementet, som kan streames 5. juli kl. 13:30 BST/14:30 CEST.