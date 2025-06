Bandai Namco feirer 30 år med Ace Combat ved å tease et nytt spill

I går fylte det trendsettende Jet Set Radio faktisk 25 år, og i dag er det tid for nok en bursdag som er verdt å feire. Det var nemlig 30. juni 1995 at Ace Combat så dagens lys for PlayStation.

Bandai Namco feirer dette med en hyllestvideo som du kan sjekke ut nedenfor, og seriens merkevaredirektør Kazutoki Kono hadde noen velvalgte ord å by på, og takket fansen og sa blant annet :

"I løpet av de siste tretti årene har tidene forandret seg. Verdiene har endret seg, og teknologien har utviklet seg. Selskapet vårt og teamet vårt har kontinuerlig endret seg for å navigere i denne utviklingen. Kort sagt, vi har omfavnet forandring.

"Det har hendt at vi kanskje ikke helt har innfridd forventningene deres. Men jeg tror også at det var øyeblikk da vi overgikk dem - da vi steg høyere enn noen hadde forestilt seg."

Enda mer interessant er imidlertid en uttalelse fra Namco-grunnlegger Masaya Nakamura (som startet selskapet i 1955), som tydelig antyder at tiden er inne for en ny del i serien :

"Etter tre utrolige tiår med tilpasning til endringer har vi bygget et varig bånd av tillit med dere alle. Den forbindelsen er selve kraften som har holdt Ace Combat-serien oppe og drevet den inn i fremtiden. Jeg kan nå føle denne sannheten i hver eneste fiber av mitt vesen. Og jeg er stolt - stolt over at vår kontinuerlige forpliktelse til å levere verdi og gjøre oss fortjent til deres tillit har ført oss til dette 30-årsjubileet.

"Og nå er vi klare. Alt er på plass. Det er på tide å fly igjen - mot enda større høyder."

Allerede for fire år siden ble det i forbifarten avslørt at arbeidet med en ny Ace Combat var påbegynt. Siden den gang har vi ikke hørt noe mer om det, men det begynner tydeligvis å bli på tide å vise hva som skjer - kanskje denne uken?

Det siste spillet i serien var Ace Combat 7: Skies Unknown, som ble utgitt i 2019 og har solgt over seks millioner eksemplarer til dags dato.