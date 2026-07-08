Bandai Namco, Game Freak, PlayStation, Capcom og flere topper den fullstendige utstillerlisten for Tokyo Game Show 2026

HQ

Mens vi her i Europa teller ned dagene til Gamescom igjen står for døren – noe som gir oss en av de travleste periodene i Gamereactor-kalenderen – gjør Japan seg klar på den andre siden av kloden til 30-årsjubileet for Tokyo Game Show. TGS 2026 ser ut til å bli et gigantisk arrangement, noe som fremgår av antallet store navn som stiller opp.

Som det fremgår av den offisielle utstillerlisten for Tokyo Game Show 2026, er det hundrevis av utviklere, utgivere og selskaper som stiller med sitt beste på TGS. Blant de store navnene finner vi Pokémon-utvikleren Game Freak, PlayStation, Capcom, Bandai Namco, Koei Tecmo, Konami, Sega/Atlus, Square Enix, Level 5 og mange flere.

Tokyo Game Show 2026 går av stabelen fra 17. til 21. september i år, og vil by på alle slags kunngjøringer fra den japanske spillbransjen. Siden dette er en av de få store messene hvor PlayStation regelmessig deltar, og hvor det hvert år dukker opp flere og flere store navn, er den raskt i ferd med å bli en messe spillere ikke kan gå glipp av hvis de ønsker å holde seg oppdatert på absolutt alt som skjer i bransjen.