Bandai Namco gjenoppliver Digimon-eventyr etter mer enn et tiår, nå på PS5

I kveldens State of Play kom kjente franchiser tilbake. Monster Hunter Wilds, den nye oppføringen i Capcoms serie, avduket sin lanseringstrailer, og Shinobi gjorde også comeback. Men franchisen vi ikke trodde hadde ennå å gjøre en opptreden var Digimon. Bandai Namco har avduket en spilltrailer for Digimon Story Time Stranger.

For øyeblikket har vi ikke mange detaljer om hva denne tilbakekomsten av Digimon til spillverdenen vil handle om, men vi har allerede sett noen fanfavoritter som Garurumon, Agumon, Greymon og Metalgreymon på skjermen. Du kan se traileren for Digimon Story Time Stranger, foreløpig bare bekreftet for PS5 senere i år, nedenfor.