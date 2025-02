Bandai Namco og Legendary går sammen om å lage en live-action Gundam-film

Bandai Namcos Filmworks avdeling slår seg sammen med Hollywood-produksjonsgiganten Legendary for å kombinere for en live-action Mobile Suit Gundam film. Prosjektet vil være første gang en Gundam-film har fått live-action-behandlingen, og selv om det fremdeles er i sin spede begynnelse, vet vi noen få tilleggsinformasjon.

Filmen vil bli distribuert globalt på kino, noe som sannsynligvis betyr at den vil ha en A-liste i hovedrollen. Den vil bli skrevet og regissert av Jim Mickle, kjent for Netflix' Sweet Tooth -serie, og Bandai Namco lover at de vil avsløre flere detaljer etter hvert som de blir ferdigstilt.

Det er ingenting annet ennå å rapportere om, men for de som ikke er klar over hva Gundam er, ble det gitt en kort beskrivelse som legger til :

"Mobile Suit Gundam, som begynte å kringkaste i 1979, etablerte sjangeren "ekte robotanime" som ikke kunne beskrives i form av enkelt godt og ondt, noe som hadde vært trenden med robotanime frem til det tidspunktet, med realistiske skildringer av krig, detaljerte vitenskapelige undersøkelser og intrikat sammenvevde menneskelige dramaer som behandlet roboter som "våpen" kalt "mobile drakter", og forårsaket en enorm boom."

