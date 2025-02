Bandai Namco tar over distribusjonen av Square Enix-spill i store deler av Europa, men deres første trekk har allerede skapt kontroverser

HQ

Siden 1. februar har Square Enix' spill i fysisk format blitt distribuert av Bandai Namco i Spania, Storbritannia, Tyskland, Italia og de nordiske landene, der de tidligere ble distribuert av Plaion (tidligere Koch Media). Frem til nå har Bandai Namco kun hatt ansvaret for Square Enix-distribusjonen i enkelte territorier, som Frankrike, Australia og New Zealand, men med denne avtalen utvider de distribusjonsavtalene sine betydelig.

"Denne utvidelsen understreker det fantastiske arbeidet som Bandai Namco har gjort de siste årene i de franske og ANZ-markedene," kommenterer Alberto Gonzalez Lorca, VP for forretningsutvikling og det søreuropeiske markedet hos Bandai Namco Entertainment Europe. "Konsolideringen av vårt forhold til Square Enix bekrefter oss som en viktig distribusjonspartner for japanske utgivere i det europeiske markedet".

"Square Enix er glade for å utvide det eksisterende partnerskapet med det svært erfarne og kvalifiserte teamet hos Bandai Namco Entertainment. Vi er glade for å kunne styrke forretningspotensialet for våre fysiske utgivelser i Europa sammen og bygge en vellykket fremtid," sier Karine Parker, Senior Director of Sales and Operations i Europa.

Det ser imidlertid ut til at et av de første skrittene selskapet har tatt, ikke har falt i god jord hos spillerne. Fra nå av vil noen av seriene som ble distribuert på Nintendo Switch på kassett, som Final Fantasy VIII Remastered eller Octopath Traveler (og noen nye utgivelser, som Chrono Cross), utelukkende bli distribuert i Code in a Box (CIAB)-format. Det vil si en tom eske, uten kassett og med en digital nedlastingskode inni. Fans av det fysiske formatet har naturligvis ikke latt vente på seg, selv om den nye distributøren ikke har gitt noen ytterligere respons på dette.

Hva tror du, kan endringen i distribusjonen av Square Enix-spill i Europa være en positiv ting, eller er det å øke CIAB noe som går imot det fysiske formatet?