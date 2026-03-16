Bandai Namco utvikler angivelig et nytt kampspill

HQ

Det ser ut til at Bandai Namco jobber med et nytt kampspill. Dette burde ikke være for overraskende for fans av utgiveren eller kampsjangeren. Bandai Namco har jobbet med flere store kampspill tidligere, fra Tekken til Soul Calibur, samt mange anime tie-in-krigere, som dekker hit-show som Dragon Ball, My Hero Academia, One Piece, og mer.

En nylig stillingsannonse fanget av MP1st har kampspillfans spekulert vilt, da Bandai Namco ansetter en spilldesigner spesielt for et nytt kampspill. Gjennom den oversatte stillingsbeskrivelsen og ansvarsområdene får vi ikke for mange detaljer, men vi ser at det vil involvere 3D-effekter, lydeffekter og scener, samt karaktertilpasning, online lobbyer og noen flere forventede funksjoner.

Soul Calibur-fans vil gjerne at dette nye spillet skal være det etterlengtede neste bidraget i serien. Vi hadde nylig en antatt tease i fjor høst, men det viste seg å ikke være noe. Det er også mulig at dette spillet ikke er en Soul Calibur-utgivelse, men en annen tittel vi ennå ikke er klar over. MP1st bemerker at Bandai gjorde mye arbeid med Super Smash Bros. Ultimate, så en ny Nintendo-fighter kan være på vei. Vi kan også bare se en annen anime-kjemper komme seg til skjermene våre, noe som ikke burde være for overraskende med tanke på Bandais historie med å jobbe med mediet.