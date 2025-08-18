Bandai Namco vil kunngjøre en ny Tales of Remastered i morgen

HQ

Bandai Namco kommer til å følge Nintendos ledelse med Kirby Air Riders og Sakurai, og dra nytte av forventningen til spillere i timene før Opening Night Live på Gamescom, det største videospillarrangementet i verden i dag. Det japanske selskapet har nettopp forhåndsvist annonseringen av et nytt spill i Tales of Remastered-serien, som vil bli gjort i morgen, 19. august kl. 15:00 BST / 16:00 CEST.

For øyeblikket er det ingen ytterligere detaljer om dette nye spillet, annet enn at det vil være en revisjon av en av de tidligere delene av den langvarige serien (som Tales of Symphonia Remastered og Tales of Graces F Remastered), som feirer sitt 30. år som en eksponent for JRPG-sjangeren på 2025.

Du kan følge presentasjonen av det nye Tales of Remastered på Bandai Namcos offisielle YouTube-kanal her.