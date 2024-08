Bandai Namcos driftsresultat økte med 553 % takket være Shadow of the Erdtree

HQ

Som du vet, var Elden Ring en enorm salgssuksess for Bandai Namco, og det samme var den mye omtalte utvidelsen til spillet, Shadow of the Erdtree. Så langt er det solgt mer enn fem millioner eksemplarer av den, og dette på mindre enn to måneder.

Utrolige tall som også økte Bandai Namcos driftsresultat med 554 % ifølge den siste kvartalsrapporten. Enda mer imponerende er det at Shadow of the Erdtree ble utgitt mindre enn en måned før kvartalsslutt, men likevel klarte å gjøre et så stort inntrykk i rapporten.

Elden Ring og utvidelsen har også vist seg å ha utrolig lang levetid, og selv i skrivende stund er begge titlene blant Steams bestselgere.