Bandai Namo åpner en offisiell butikk i New York

For de som besøker New York City finnes det selvsagt utallige gigantiske videospillbutikker å besøke, ikke minst en veldig fin offisiell Nintendo-butikk som ikke bør gå glipp av på 10 Rockefeller Plaza. Nå er det annonsert at nok en spennende offisiell spillbutikk fra en japansk gigant er på vei.

Bandai Namco har bekreftet at de 28. februar åpner dørene til Bandai Namco Cross Store, som ligger i Japan Village (Brooklyn). De vil selge (Google oversatt) "produkter av høy kvalitet med japanske figurer, fra figurer til hverdagsartikler, med det utvalget som bare en offisiell butikk kan tilby" og lover også å "være vertskap for kortspillundervisningsøkter og arrangementer, noe som gjør det til mer enn bare et detaljhandelsanlegg".

Kanskje noe å tenke på ved en fremtidig reise til USA?