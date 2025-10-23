Bang & Olufsen Beoplay Eleven

Bang & Olufsen Men Bang & Olufsen har litt av et rykte, ikke sant? Et velfortjent et, også. De er kjent for å levere en signaturlyd som er gjenkjennelig, til og med ikonisk, og for å kombinere dette med slående materialer og en luksuriøs og detaljorientert sans for estetikk og håndverk. De er med andre ord et ekte luksusmerke.

Derfor gir det ingen mening å se på deres in-ear-hodetelefoner, Eleven, og konkludere med at bare fordi de koster 429 dollar, er de automatisk en skuffelse, eller til og med dårlige.

La oss ta et øyeblikk til å vurdere hva Eleven faktisk er. Et relativt lite (men større enn en rekke konkurrerende modeller) aluminiumsveske som støtter både USB-C og trådløs Qi-lading. På innsiden finner du de to enhetene, som kombinerer matt plast med aluminium. De er ganske utsøkt produsert, men selv om det er en slags "stilk", kan de ikke klemmes, fordi kontrollen utelukkende skjer gjennom små sirkulære berøringsflater på hver av dem. Det er her B&O virkelig snubler, for det å kunne "klemme" på denne stilken er en ganske fin måte å bruke øretelefonene på, slik Apples AirPods Pro har demonstrert i mange år nå. I stedet er du tvunget til å bruke disse berøringsflatene, som er overraskende små og derfor ikke fullt så presise som håpet.

Når det er sagt, er kabinettet, den pulserende LED-lampen som indikerer batterinivået, magnetene som holder både lokket og enhetene på plass, alt sammen vakkert designet og effektivt realisert, og du merker denne oppmerksomheten på detaljer i daglig bruk. Det er helt tydelig at Bang & Olufsen fortsatt vet hvordan disse tingene skal settes sammen. Og ja, alt er IP57-sertifisert, noe som er veldig kjærkomment.

Hver enhet har en elektrodynamisk 9,2 mm neodym-driver som opererer i frekvensområdet 20-20 000 Hz. Bluetooth 5.2 støttes, noe som generelt gir upåklagelig rekkevidde og klarhet uten at du trenger å bekymre deg for hvor langt du befinner deg fra avspillingsenheten, og mer seriøse kodeker som aptX Adaptive, AAC og SBC støttes også. Det er ingen LDAC-støtte, noe jeg vet genererer noen som gjerne vil se støtte for disse high-end kodekene som helt nødvendig for å opprettholde denne luksusidentiteten. For å være helt ærlig tviler jeg på at den tiltenkte forbrukergruppen bryr seg om den slags, men det er selvfølgelig et poeng i å si at hvis du er dyrest, bør du ha hele pakken.

Heldigvis kompenserer Eleven for dette ved å ha ganske fabelaktig ANC. B&O hevder dobbelt så god støyreduksjon som i den forrige modellen, EX. Det kan jeg ikke uttale meg om på stående fot, men jeg må si at jeg ble positivt overrasket over både den vedvarende og plutselige elimineringen av støy i et travelt bymiljø, noe som i mine ører er på nivå med for eksempel AirPods Pro. Nei, det var ikke en omveltende opplevelse, men Bang & Olufsen leverer der det betyr noe, og Transparency Mode er også ganske imponerende over hele linjen.

Jeg vil også nevne den nye Wind Guard -funksjonen, som er spesielt utviklet for å maskere og eliminere vindstøy under samtaler. De slår ikke Samsungs nesten magiske Galaxy Buds Pro 2 på den fronten, men det er virkelig imponerende og et stort sprang fremover på en parameter du bruker hver eneste dag.

Så langt, så bra, ikke sant? Men det er litt av en akilleshæl her, for batterilevetiden levde ikke opp til forventningene mine i testperioden. Jeg målte omtrent 5,5 timer på én lading, og det skal være omtrent fire fulle ladinger i kofferten, så det betyr at vi ser på omtrent 20 timer totalt. Disse estimatene er med ANC slått på, men jeg synes det er litt meningsløst å måle batterilevetiden med en av de viktigste funksjonene slått på. Den er dessverre ikke helt god nok.

Heldigvis låter Eleven ganske magisk, og det er nok til å fungere som en sentral formildende faktor, for å være helt ærlig. Signaturen er varm, spekteret virker bredt, og enten jeg kastet Bill Evans' litt delikate Nardis på den, Krister Moltzens deilige levering av den utmerkede Third Ear -podkasten Dæmonernes Verden (seriøst, de er så dyktige) eller hardere Soulwax -remikser fra min litt villere ungdom, ga Eleven meg noen virkelig kule lydopplevelser som skiller seg ut som blant de bedre de siste årene.

Men det må de også være før prisen gir mening. Bang & Olufsen kommer nær her, ganske nær. Jeg synes grensesnittet bør revurderes, jeg liker ikke å bruke fingertuppen til å halvhjertet styre enhetene på den måten, og batteritiden bør få et løft på 20-30%, spesielt med tanke på størrelsen på saken. Når det er sagt, er samtalekvalitet, lydkvalitet og byggekvalitet blant de viktigste drivkreftene, og her får vi helt klart full pott i alle tre kategoriene.