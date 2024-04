Bang & Olufsen relanserer klassisk CD-spiller

HQ

Beosystem 9000c er en av de mest ikoniske CD-spillerne som noensinne er produsert, en søyle av metall og glass fra 90-tallet som i dag er et ettertraktet objekt for samlere og entusiaster. Nå har Bang & Olufsen bestemt seg for å lansere den på nytt, om enn i et svært begrenset opplag.

Selskapet har rett og slett kjøpt tilbake 200 enheter som har gjennomgått en fullstendig restaurering, og oppdatert med noen moderne funksjoner som støtte for Airplay 2, Chromecast og Bluetooth 5 for å nevne noen.

Men hvis du liker det, koster det, og hvis du vil ha tak i et av disse 200 systemene, er prislappen skyhøy: 45 000 pund. Helt klart verdt hver eneste krone, eller hva sier du?

Spiller du fortsatt CD-er i dag, eller foretrekker du vinyl?

Sjekk det ut her.