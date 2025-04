Bang & Olufsens nyeste høyttalere kommer med en sokkel av naturstein

HQ

Bang & Olufsen er kjent som et svært eksklusivt og stilig lydmerke, og det er derfor ikke akkurat en stor overraskelse å høre at selskapet har inngått et samarbeid med et natursteinmerke. Jepp, høyttalerprodusenten har slått seg sammen med det italienske steinselskapet Antolini, alt for å tilby et stativ i naturstein til sin nyeste serie med dingser.

Beosound Balance Natura får et begrenset opplag som omfatter 16 høyttalere som hver kommer i en rekke forskjellige farger, og som matches med en steinsokkel i en lignende farge. Dette inkluderer sokler som er laget av enten kvarts eller til og med fossilisert tre, og om dette Precioustone Collection har B&Os administrerende direktør Kristian Teär sagt følgende:

"Beosound Balance Natura er selve legemliggjøringen av dette samarbeidet - en sømløs sammensmelting av natur og innovasjon, der rå skjønnhet møter raffinert lyd. Sammen har vi forvandlet materialer til følelser, formet stein og skulpturert lyd til et enestående kunstverk som taler til både sansene og sjelen."

Beosound -høyttalerne er ikke de eneste som får en glød av naturstein, for Beovision Theatre 55" TV - og Beolab 28 -høyttalerne får også Antolini Amazonite quartzite -estetikk.

