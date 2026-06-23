Bangladesh ber om mer støtte for å takle klimaendringene

HQ

FN ble enige om et fond på 300 milliarder dollar årlig innen 2035 for å støtte utviklingslandene i deres kamp mot klimaendringene. Bangladeshs statsminister, Tarique Rahman, sier at målet ikke er nok, og hevder at beløpet ikke dekker det disse landene trenger, og når de trenger det.

Dhaka etterlyser raskere og enklere tilgang til global støtte. Bangladesh oppfordrer rike nasjoner til å innfri sine klimaforpliktelser, og det innebærer å utvide FNs Grønne Klimafond og gjøre Fondet for tap og skader om fra et løfte til en form for bistand som er konkret og forutsigbar for sårbare land.

Det asiatiske landet forstår at tilpasningstiltak må tas like alvorlig som utslippskutt, ettersom de søker finansiering for å takle stadige flom, sykloner, elveerosjon og saltvannsinntrenging. Samtidig satser de på nasjonale tiltak som utdyping av elver og kanaler eller planting av 250 millioner trær.

Et landskap i Bangladesh. // Shutterstock

Kilde: Reuters.