Bangladesh' nasjonalistparti vinner det viktige parlamentsvalget

Bangladesh' nasjonalistparti (BNP) har vunnet en avgjørende seier i parlamentsvalget i Bangladesh, og har sikret seg minst 185 av de 300 plassene i Jatiya Sangsad, ifølge lokale TV-resultater. Partilederne sa at de lå an til å passere 200 seter, noe som gir utsikter til to tredjedels flertall. Avstemningen markerer landets første nasjonale valg siden opprøret i 2024, da den mangeårige statsministeren Sheikh Hasina ble avsatt.

BNP, som ledes av statsministerkandidaten Tarique Rahman, gikk til valg på økonomiske reformer, antikorrupsjonstiltak, begrensning av statsministres funksjonstid og økonomisk støtte til lavinntektsfamilier. Jamaat-e-Islami, BNPs hovedrival, erkjente nederlag med 56 mandater og lovet å spille en konstruktiv opposisjonsrolle. Valgdeltakelsen ble anslått til over 60 prosent, betydelig høyere enn ved forrige valg.

Sheikh Hasina, hvis parti Awami League ikke fikk delta i valget, avviste avstemningen fra sitt eksil i India som en "farse" og krevde at den skulle avlyses. En folkeavstemning om grunnlovsreformer, inkludert forslag om en nøytral overgangsregjering under valg og tidsbegrensninger for statsministeren, ble avholdt parallelt med parlamentsavstemningen, selv om det endelige resultatet ikke ble kunngjort umiddelbart...