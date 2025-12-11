Bangladesh velger Eurofighters som første valg av vestlige kampfly

HQ

Bangladesh har tatt et viktig skritt i retning av å modernisere luftforsvaret sitt ved å undertegne en intensjonsavtale om å forhandle om kjøp av Eurofighter Typhoon-fly, og kan dermed bli den første nasjonen utenfor Europa og Midtøsten som får flyene i drift. Luftforsvaret i Bangladesh har bekreftet at de vil innlede formelle samtaler med italienske Leonardo, som leder markedsføringen av Eurofighter i landet.

Det endelige antallet fly er ikke fastsatt, men lokale rapporter tyder på at Bangladesh kan komme til å kjøpe opptil 16 Typhoon-fly. Avtalen ble undertegnet i luftforsvarets hovedkvarter i nærvær av luftforsvarssjef Hasan Mahmood Khan og den italienske ambassadøren Antonio Alessandro, og markerer en viktig milepæl i Dhakas overgang til vestlig forsvarsteknologi.

Bangladesh' hittil største vestlige kampflykjøp

Hvis kjøpet blir gjennomført, vil det være Bangladesh' største vestlige jagerflyanskaffelse til dags dato, i direkte konkurranse med Kinas J-10C, en annen konkurrent som er under vurdering. Tidligere i år besøkte bangladeshiske piloter Leonardos anlegg i Torino for å prøvefly Eurofighter, noe som signaliserte sterk interesse og momentum bak programmet.

Bangladesh opererer allerede Leonardo-bygde AW109- og AW139-helikoptre, noe som gir de to partene et etablert industrielt forhold. Leonardo satser også på salg av Eurofighter på Filippinene og i Polen som en del av en bredere satsing på å utvide flyets globale fotavtrykk. Med 769 bestilte jetfly så langt og ti nasjoner som for øyeblikket flyr Typhoon, ser Bangladesh nå ut til å være klar til å slutte seg til denne listen, forutsatt vellykkede forhandlinger.