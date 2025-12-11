Gamereactor

  Norsk

Gamereactor
Verdensnyheter

Bangladesh velger Eurofighters som første valg av vestlige kampfly

Hvis kjøpet blir gjennomført, vil det være Bangladeshs hittil største kjøp av vestlige kampfly.

HQ

Bangladesh har tatt et viktig skritt i retning av å modernisere luftforsvaret sitt ved å undertegne en intensjonsavtale om å forhandle om kjøp av Eurofighter Typhoon-fly, og kan dermed bli den første nasjonen utenfor Europa og Midtøsten som får flyene i drift. Luftforsvaret i Bangladesh har bekreftet at de vil innlede formelle samtaler med italienske Leonardo, som leder markedsføringen av Eurofighter i landet.

Det endelige antallet fly er ikke fastsatt, men lokale rapporter tyder på at Bangladesh kan komme til å kjøpe opptil 16 Typhoon-fly. Avtalen ble undertegnet i luftforsvarets hovedkvarter i nærvær av luftforsvarssjef Hasan Mahmood Khan og den italienske ambassadøren Antonio Alessandro, og markerer en viktig milepæl i Dhakas overgang til vestlig forsvarsteknologi.

Bangladesh' hittil største vestlige kampflykjøp

Hvis kjøpet blir gjennomført, vil det være Bangladesh' største vestlige jagerflyanskaffelse til dags dato, i direkte konkurranse med Kinas J-10C, en annen konkurrent som er under vurdering. Tidligere i år besøkte bangladeshiske piloter Leonardos anlegg i Torino for å prøvefly Eurofighter, noe som signaliserte sterk interesse og momentum bak programmet.

Bangladesh opererer allerede Leonardo-bygde AW109- og AW139-helikoptre, noe som gir de to partene et etablert industrielt forhold. Leonardo satser også på salg av Eurofighter på Filippinene og i Polen som en del av en bredere satsing på å utvide flyets globale fotavtrykk. Med 769 bestilte jetfly så langt og ti nasjoner som for øyeblikket flyr Typhoon, ser Bangladesh nå ut til å være klar til å slutte seg til denne listen, forutsatt vellykkede forhandlinger.

Bangladesh velger Eurofighters som første valg av vestlige kampfly
Eurofighter Typhoon // Shutterstock

