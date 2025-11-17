Bangladeshs avsatte statsminister Sheikh Hasina dømt til døden for overgrep mot studenter

HQ

Bangladeshs tidligere statsminister Sheikh Hasina er dømt til døden av Den internasjonale krigsforbryterdomstolen for sin rolle i den dødelige nedkjempingen av studentprotestene i 2024. Dommen, som ble avsagt i hennes fravær etter at hun flyktet til India, omfatter også livstidsstraff for andre forbrytelser mot menneskeheten. Myndighetene rapporterte om jubel i rettssalen etter dommen, som fortsatt kan ankes til høyesterett.

Domstolen fant bevis for at Hasina direkte kommanderte sikkerhetsstyrkene til å bruke dødelig makt under demonstrasjonene fra 15. juli til 5. august 2024, der en FN-rapport anslår at opp mot 1400 mennesker ble drept. Tusenvis av andre ble såret, noe som markerte de blodigste urolighetene i Bangladesh siden uavhengighetskrigen i 1971.

Hasinas parti, Awami-ligaen, har blitt utestengt fra å stille til det kommende parlamentsvalget, noe som har skapt frykt for ytterligere uroligheter. Sikkerhetsstyrkene var fortsatt i høyeste beredskap i Dhaka og andre byer, med paramilitære styrker utplassert rundt viktige regjeringskvartaler. I dagene før dommen ble det rapportert om flere grove bombeattentater og bilbranner, men ingen personer kom til skade.

Hasina, 78, har avvist tribunalets legitimitet og kalt det en politisk motivert kengurudomstol. Hun har hevdet at hun ikke har fått ordentlig varsel om høringer og et meningsfylt forsvar, og har advart om at millioner av hennes tilhengere kan komme til å boikotte valget i protest. Den midlertidige regjeringen, som ledes av nobelprisvinner Muhammad Yunus, har lovet å opprettholde stabiliteten til tross for økende politiske spenninger.