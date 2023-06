Banishers: Ghost of New Eden-gameplay viser kamper og valg

HQ

Don't Nod har sannelig ikke sagt stort etter at de kunngjorde Banishers: Ghosts of New Eden i desember, så det er forståelig om du forventet at spillet hadde blitt utsatt vekk fra "mot slutten av 2023". Utviklerne har visst fortsatt troa selv, noe jeg kan forstå.

Den nye traileren for Banishers: Ghosts of New Eden viser jo skikkelig gameplay hvor utviklerne viser litt av hva de er mest kjent for i disse dager: handlings- og dialog-valg, samtidig som de går litt tilbake til Remember Me med en nærmere titt på spillets kamper. Til slutt gjentar de at planen fortsatt er en lansering mot slutten av året.