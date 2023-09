Banishers: Ghosts of New Eden er utsatt til februar

HQ

Remedy var et av de første studioene som sa rett ut at de ikke ville konkurrere med andre etterlengtede spill da de utsatte Alan Wake 2. Det finske studioet ble raskt etterfulgt av de ærlige sjelene i Pieces Interactive som utsatte Alone in the Dark til 2024. Nå er det på tide for et tredje spill å takke for seg.

Don't Nod og Focus Entertainment har kunngjort at Banishers: Ghosts of New Eden utsettes fra 7. november 2023 til 13. februar 2024. De hevder at spillet i utgangspunktet er ferdig, men at det ikke ville kunne skinne like sterkt hvis det ble utgitt rundt samme tid som Marvel's Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder, Alan Wake 2, Call of Duty: Modern Warfare III, Super Mario RPG og alt annet som kommer i slutten av oktober og begynnelsen av november.

En interessant avgjørelse når det knapt har gått to måneder siden vi fikk den opprinnelige datoen, og de fleste datoene vi har fått siden den gang er fra Nintendo og Banishers: Ghosts of New Eden ikke engang kommer til Switch. De fleste av oss har likevel ikke ubegrenset med penger, så det er en veldig forståelig avgjørelse ... helt til du innser at februar i skrivende stund er satt til å ha Suicide Squad: Kill the Justice League, Helldivers II, Persona 3 Reload og Final Fantasy VII: Rebirth...

Tror du denne forsinkelsen vil hjelpe Banishers: Ghosts of New Eden?