Banishers: Ghosts of New Eden gir oss et nytt blikk på omgivelsene

HQ

Banishers: Ghosts of New Eden har vist frem landet New Eden i en ny, kort trailer. Den amerikanske kolonien ble først bosatt flere tiår før hendelsene i spillet, som finner sted i 1695.

Det er en kald og ugjestmild region fylt med fjell, sumper, elver og skoger, som du kan se i traileren nedenfor. Du får også litt mer informasjon om hvorfor New Eden er en så viktig del av spillets handling.

Sløret - broen mellom de levende og de døde - er ganske tynt i denne regionen, noe som betyr at ånder kan komme inn fra den andre siden. Det hviler også en forbannelse over New Eden, noe vi sannsynligvis må forholde oss til når spillet lanseres den 13. februar.