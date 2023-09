Banishers: Ghosts of New Eden: God of War med en overnaturlig vr?

HQ

Jeg skal ikke lyve, jeg visste ikke helt hva jeg kunne forvente meg av Banishers: Ghosts of New Eden før jeg satte meg foran et av de kraftige PC-oppsettene på Focus Entertainment på Gamescom. Jeg hadde hørt om spillet og sett litt gameplay, men det var ikke før etter rundt fem minutters spilletid at jeg innså at dette burde være et av de spillene jeg ser mest frem til resten av 2023. Jeg sier dette fordi hvis du liker action-eventyrspill, elsket de siste God of War -titlene og har lengtet etter en tittel som lar deg slåss mot spøkelser med en muskett (slik jeg har gjort), har Banishers alt dette og mer til.

Banishers: Ghosts of New Eden I Red mac Raith og Antea Duarte, to hovedpersoner, begir spillerne seg ut i villmarken i 1600-tallets Nord-Amerika for å rydde landet for spøkelser og gjenferd slik at kolonistene kan leve i fred. Det spilles fra et tredjepersonsperspektiv og fører deg gjennom en historie på en rekke forskjellige steder, og i løpet av noen få minutters spilling vil du føle innflytelsen som God of War har hatt på denne tittelen, da den flyter på samme måte og til og med har puslespillseksjoner og utforskningsmuligheter som ligner på det Santa Monica Studio gjorde utrolig populært.

Men bare fordi det har den tydelige inspirasjonen fra God of War, betyr ikke det at Banishers er en hjerteløs klone. Snarere tvert imot. Her spiller du ikke bare som én karakter, med en annen person du til tider kan kommandere. Nei, du kan sømløst veksle mellom Red og Antea, som etter Anteas altfor tidlige bortgang nå er bundet til hverandre. Det betyr at du kan bla gjennom Reds kraftige våpenarsenal, enten det er nærkampvåpen eller til og med en muskett med avstandsgevær, alt for å sprenge og hugge ned monstrene som bebor de nordamerikanske skogene. Når du så støter på en fiende som utstråler spektral energi, kan du bruke Antea til å slå og svekke truslene, slik at Red til slutt kan fordrive dem. Det er et svært velfungerende system som sørger for at kampene føles engasjerende, og de mange ulike fiendetyper og våpnene du kan velge mellom, bidrar også til å løfte dette.

Utforskningen fungerer på samme måte som i God of War. Du følger i hovedsak en kjernefortelling, men det er tidspunkter hvor du kan gjennomføre tilleggsaktiviteter og våge deg utenfor allfarvei for å gli mellom steinsprekker for å oppdage kasser fylt med tyvegods og så videre. Som jeg har sagt tidligere, er Banishers ikke ute etter å gjenoppfinne formelen som God of War virkelig spikret, det er bare ute etter å gi den sin egen unike vri. Og dette finner du i de sporadiske puslespillene som er spredt utover i spillet. Du får ikke i oppgave å manipulere omgivelsene drastisk, men du må bruke Anteas krefter til å skape måter å komme deg frem i villmarken og nå nye områder på.

I tillegg kommer den karakteristiske Don't Nod -sjarmen med dyp dialog. Gjennom historien møter du en rekke NPC-er som du kan snakke med for å lære mer om New Eden og menneskene som bor der. Dialogsystemet er utformet på en slik måte at du kan få et direkte svar fra en person eller snakke med dem mye lenger hvis du liker det nivået av karakterutvikling og verdensbygging. Hver avgjørelse har også en tyngde, og du må ta valg som er meningsfulle og påvirker historien og menneskene du møter. På denne måten føles Banishers som et Don't Nod -spill tvers igjennom, selv om gameplayet ellers forteller en annen historie.

Det er tydelig at Don't Nod har en klar visjon for dette spillet, for alt ved Banishers som jeg fikk oppleve, føltes virkelig gjennomtenkt og detaljert. Fra overnaturlige mysterier til komplekse NPC-er, helt til utfordrende bosskamper som ser ut til å gjøre verdenen enda klarere og dypere, er dette et spill som har mye å by på. Designet er ikke banebrytende, og spillopplevelsen bærer preg av å være velkjent, men settingen, historien og de flytende kampene gjør Banishers: Ghosts of New Eden til en av de mest etterlengtede titlene jeg har sett frem til å lansere i 2023.