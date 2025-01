Banjo-Kazooie-komponist: "Alle dere hardbarkede fans ville umiddelbart hate Banjo-Kazooie 3"

HQ

År etter år i over to tiår har folk håpet at Rare og Microsoft skulle gi ut et nytt Banjo-Kazooie. Så langt har ingenting skjedd, bortsett fra det riktignok underholdende sidesporet Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts fra 2008, som handlet mer om bilkonstruksjon enn plattformspill.

Microsoft har imidlertid snakket varmt om Banjo-Kazooie flere ganger og vist at de ikke har glemt bjørnen og fuglen. Så vil det komme et nytt spill etter hvert? En som ikke håper på det, er den opprinnelige komponisten Grant Kirkhope, som sier at fansen ville ha hatet det til helvete uansett hvor bra det ble.

Han skriver via sosiale medier:

"Jeg har sagt det før ... men ... jeg har null håp om et nytt Banjo-spill, pluss at alle dere hardbarkede fans umiddelbart ville hatet det og slaktet det uansett hvor bra det var, det fungerer aldri."

Med tanke på hvor ekstremt kritiske folk har en tendens til å være i dag, med enorme overdrivelser der alt antas å være best eller verst, er det ganske lett å forstå hvor Kirkhope kommer fra.

Hva tror du, kunne et tredje Banjo-Kazooie fått den samme kjærligheten som de gamle titlene, eller ville det ha vært frenetiske klager fra starten av?