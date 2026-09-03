Banjo-Kazooie Komponisten sier at «det er en liten sjanse» for et nytt spill i serien

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Selv i dag dukker det hvert år opp spekulasjoner om at det kanskje er et nytt « Banjo-Kazooie på gang, men hver gang Microsoft avslutter et arrangement, blir det klart at det ikke ble noe av denne gangen heller. Men kanskje er ikke alt håp ute.

Seriens komponist, Grant Kirkhope, har tidligere sagt at serien er død og begravet, men han mener sjansene faktisk har økt den siste tiden. I et intervju med FRVR forklarer han:

«Jeg pleide alltid å si at det ikke var noen sjanse for et nytt Banjo-Kazooie -spill, men akkurat nå føler jeg at det er en liten sjanse.»

Han sier at han personlig kjenner til tre selskaper som har lagt frem forslag til et nytt spill i serien, og at alle ble avvist av Rare, men hvis en ny tittel noen gang skulle bli vurdert, ville han gjerne vært med igjen. Han mener imidlertid at «Rare ville aldri gjøre det fordi de har for mye å gjøre», selv om vi på den annen side vet at Spyro-studioet Toys For Bob er interessert. Kirkhope selv sier også at Day 4 Night Studios, som for tiden jobber med «Bradley the Badger» (med Kirkhope selv som komponist), ville være godt egnet til oppgaven.

Og med det sagt, er alt vi kan gjøre å krysse fingrene nok en gang.