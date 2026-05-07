Bank of Japan har intervenert i yen for andre gang på mindre enn en uke, og har kjøpt yen for 32 milliarder dollar.

Den japanske økonomien er unik i verden, men i flere tiår har den stagnert, en periode som populært kalles "de tapte tiårene", der veksten har vært ikke-eksisterende. Dette har ført til at yenen gradvis har mistet verdi år etter år i forhold til dollaren, og denne svekkelsen blir nå forsterket av krisen i Hormuzstredet, Iran og USA.

Ifølge Reuters skal Bank of Japan ha intervenert ved å kjøpe yen for 32 milliarder dollar (rundt 5 billioner yen). Dette er den andre store intervensjonen på mindre enn en uke. Det japanske aksjemarkedet er for tiden stengt på grunn av helligdag, og det er mulig at denne intervensjonen har blitt gjennomført gradvis over flere handelsøkter.

Japans siste intervensjon, som ble offisielt bekreftet, fant sted i juli 2024, da de brukte rundt 36,8 milliarder dollar på å holde yenen oppe etter at den hadde falt til det laveste nivået på 38 år, med en kurs på 161,96 mot dollaren. I dag handles den til 156,26 yen per dollar.

Et kraftig, ukontrollert fall i valutaen kan utløse en finanskrise som vil destabilisere landets allerede skjøre finansielle struktur fullstendig.