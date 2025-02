Banksy-elskende grevling vinner Wildlife Photographer of the Year's People Choice Award

HQ

I oktober 2024 ble vinnerne av den årlige Wildlife Photographer of the Year avslørt, og det beste bildet i 2024 gikk til et nærbilde av flere rumpetroll som svømmer gjennom grumsete vann fylt med siv. Nå vet vi imidlertid hvilket bilde som også har vunnet People's Choice Award, og det gikk til et bilde tatt av Ian Wood, som viser en spesielt nysgjerrig grevling.

Bildet er kjent som No Access og viser en grevling som blir overrasket over et Banksy-bilde som viser en grevling med to pistoler i det som ser ut til å være en mexican standoff-lignende positur.

Bildet klarte å slå ut fire andre ledende øyeblikksbilder, hvorav ett heter Earth and Sky av Francisco Negroni, som ga et veldig fantastisk blikk på en vulkan omgitt av skyer, og tre andre av Jess Findlay, Michel d'Oltremont og David Northall. Du kan se alle fem bildene i videoen nedenfor fra WPY.

