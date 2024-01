Barbenheimer bidro til at billettinntektene i Storbritannia passerte 1 milliard pund i 2023.

HQ

Den enorme suksessen til Barbenheimer i fjor bidro til at kinobesøket i Storbritannia nådde høyder man ikke har sett siden før pandemien.

Tall fra Comscore viser at den totale omsetningen i Storbritannia i 2023 var på 1,3 milliarder pund, noe som er en økning på 8,3 % sammenlignet med 2022. Dette er likevel ikke på høyde med tallene fra før pandemien, ettersom det britiske kinobudsjettet oversteg 2023-tallene i fem år på rad før pandemien brøt ut.

Barbie ledet an i denne oppblomstringen, og spilte inn 95,5 millioner pund i Storbritannia og Irland. Deretter fulgte Oppenheimer på andreplass med 75 millioner pund og The Super Mario Bros. på tredjeplass med 70 millioner pund. Imponerende nok kom Wonka på fjerdeplass med 49,2 millioner pund, til tross for at den først hadde premiere i desember.

Med store blockbustere som Dune: Part Two, Inside Out 2, Joker: Folie à Deux og Gladiator 2 er alle planlagt i 2024, så tiden vil vise om suksessen kan fortsette.

Takk, The Hollywood Reporter.