Barbenheimer sørget for en massiv kollektiv åpningshelg på kino, men Barbie knuste Oppenheimer.

Åpningshelgen for Barbenheimer har kommet og gått. De to svært forskjellige filmene, som uten tvil er årets filmbegivenhet, åpnet på samme dag og har skapt enorm interesse blant kinogjengere over hele verden. Til slutt spilte de to filmene inn litt over 500 millioner dollar på verdensbasis, noe som betyr at selv om ingen av dem har vært like sterke som The Super Mario Bros. med en åpningshelg på 574 millioner dollar, er de to filmenes samlede innsats svært nær.

Barbie var helgens vinner, med 337 millioner dollar verden over, og tjente med letthet inn produksjonsbudsjettet på ca. 145 millioner dollar. Filmen hadde også generelt sett en svært balansert fordeling, med en inntektsfordeling på 46-54 % mellom det innenlandske og det internasjonale markedet.

Når det gjelder Oppenheimer, hadde Christopher Nolans siste epos også en enorm åpningshelg og tjente i all hovedsak inn produksjonskostnadene. Det sies at filmen kostet rundt 180 millioner dollar å lage (minus markedsføringskostnader), og den har allerede tjent inn 174 millioner dollar globalt, og er dermed nesten i balanse. Spredningen for Oppenheimer var også 46-54 % innenlands og internasjonalt.

Totalt spilte Barbenheimer inn 511 millioner dollar globalt, noe som gjør denne helgen til en av de største i den globale kinobransjen i år.

Når det gjelder hvor begge filmene allerede ligger på den globale 2023-tabellen, er Oppenheimer på 16. plass, rett over Scream VI, mens Barbie ligger på 11. plass, og foran Indiana Jones and the Dial of Destiny (som nå har passert 335 millioner dollar totalt på verdensbasis).

Så du enten Barbie eller Oppenheimer i helgen som gikk?