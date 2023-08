Barbie ekspanderer til IMAX, årets største film blir større

HQ

Suksessen fortsetter, og det er ikke lenger noen tvil om at Barbie er årets desidert største og mest vellykkede film. En tittel den snappet fra den forrige tittelholderen, barnefilmen The Super Mario Bros. Movie, og Warner Bros. er selvsagt ikke sene om å utnytte situasjonen på alle mulige og umulige måter.

Så nå blir det noen ekstra uker på kino for Barbie, men i et større format. Jepp, fra 22. september går årets største film på de største lerretene, i IMAX. Dette blir hovedsakelig i USA, og dessverre er det ikke mange internasjonale markeder som får denne behandlingen, noe som er litt trist for filmens fans.

Gerwig selv kommenterte nyheten til Entertainment Weekly og sa at teamet har fylt de nye visningene med nytt materiale og nye scener.

"Vi lagde Barbie for det store lerretet, så det er en glede å kunne vise den på IMAX, det største lerretet av alle", legger regissøren til. "Og som en spesiell takk til Barbie -fansen er vi glade for å kunne dele litt mer av skuespillerne og filmteamets utrolige arbeid ved å legge til nytt materiale som vi håper publikum vil like."

Vil du se Barbie i IMAX?