Barbie fortsetter suksessen og skyver Mission: Impossible ut av tusen kinosaler

Suksessen til verdens mest berømte dukke er ikke til å stoppe når den har debutert som spillefilm. Ikke engang superagenten Ethan Hunt har mye å stille opp mot, og i kjølvannet av de mange kinogjengerne som strømmer til for å se Barbies rosa plastverden har Tom Cruise og Mission: Impossible - Dead Reckoning blitt slått, og ikke bare litt. Totalt snakker vi om 1100 kinolerreter som har gått tapt i løpet av den siste helgen, og det betyr både mindre publikum og inntekter. For mens Dead Reckoning faller mer og mer i glemmeboken, kan folk ikke få nok av Barbie og Oppenheimer.

Resultatet av dette er at Mission: Impossible - Dead Reckoning faktisk kan bli den første i serien som flopper. Med en produksjonskostnad på nesten 300 millioner dollar og mye markedsføring er det dessverre mye som tyder på at dette kan bli tilfelle. For filmen har ikke engang klart å nå halvparten av det Fallout (den forrige Mission: Impossible) oppnådde. I skrivende stund har Dead Reckoning klart å skrape sammen rundt 450 millioner dollar i billettsalg, og har dermed et godt stykke igjen før den i det hele tatt begynner å tjene penger. Uflaks.

Er du overrasket over den relativt lunkne suksessen til den nyeste Mission: Impossible?