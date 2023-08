Barbie har vekket et slumrende kinopublikum til live igjen

HQ

Det er ingen overraskelse at Greta Gerwigs Barbie håver inn penger og slår den ene rekorden etter den andre. Det er en monumental suksess, og selv om den kanskje ikke har reddet den kriserammede kinoen fra undergang, er det ingen tvil om at den har brakt tilbake kinogjengere som ikke har vært på kino på årevis.

Med dommedagsoverskrifter og strømming som den nye kongen, var de fleste overbevist om at kinobesøk var noe som skulle skrives inn i historiebøkene. Noe å fortelle barnebarna. Da kinoene åpnet igjen, gikk det også tregt. Det var først på Top Gun: Maverick at det virkelig snudde, og siden har bransjen sakte, men sikkert stabilisert seg. Til tross for den store suksessen var det likevel mange som holdt seg hjemme, men nå viser det seg at Barbie har lokket en del av dette publikummet tilbake.

Ifølge The Quorum, en amerikansk filmsporingstjeneste som har intervjuet 1800 kinobesøkere, er hele 22 % av kinogjengerne personer som ikke har vært på kino siden før pandemien brøt ut, eller som ikke engang kan huske når de sist var på kino. Det betyr at andre post-pandemiske kinosuksesser som Top Gun: Maverick, Avatar: The Way of Water og The Super Mario Bros. Movie ikke har fått disse menneskene til å bytte ut sofaen med en kinobillett.

Basert på disse tallene for totalt antall solgte billetter betyr det at ca. ni millioner amerikanere gikk på kino bare for Barbie. 40 % av de spurte sier også at filmen fikk dem til å huske hvor mye de elsket å gå på kino, og at de vil begynne å gå oftere. 45 % vil gjerne fortsette å gå på kino, men prisen avskrekker. 15 % sier at det må en film som Barbie til for at de skal gå på kino igjen.

Kanskje Barbie er filmen som vil sørge for at neste generasjon har en kino å gå på. En fremtidig generasjon som kanskje også vil videreføre arven fra Barbie. People melder nemlig at Nameberry, et nettsted for babynavn, har sett en økning på 603 % i antall søk etter navnet Barbie og 293 % for Ken siden den første traileren ble sluppet i april.