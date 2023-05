Barbie havner i fengsel i den virkelige verden i ny trailer

HQ

Vi har allerede sett ganske mye av Greta Gerwigs kommende Barbie-film, og disse scenene har kanskje gitt noen av dere inntrykk av at Margot Robbie og Ryan Gosling kommer til å tilbringe mesteparten av tiden i en veldig rosa og lykkelig verden. Det er ikke tilfellet.

Dagens Barbie-trailer viser hvordan hovedpersonen går fra å være en ekstremt glad og munter kvinne til plutselig å få en eksistensiell krise. Dette fører henne til et The Matrix-øyeblikk der hun må velge mellom å få vite hva som egentlig foregår eller fortsette sitt lykkelige liv i dukkeverdenen. Etter litt frem og tilbake drar hun til den virkelige verden - altså vår. La oss bare si at livet ikke er like plastisk eller fantastisk her...