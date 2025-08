Barbie lanserer hesteeventyret Horse Trails på PC og konsoller i oktober

Outright Games har enda et familievennlig videospill som skal lanseres denne høsten. Etter de nylige annonseringene av NBA Bounce, Gabby's Dollhouse og Chicken Run, vil det neste spillet fra utgiveren være et samarbeid med Mattel all for et nytt og glitrende eventyr med Barbie i hovedrollen.

Dette spillet, kjent som Barbie Horse Trails, er omtrent som det høres ut som, da det er et enkeltspillereventyr i en åpen verden der målet er å gå inn i skoene til en Barbie for å utforske det bredere Canterbury Trails Park alt på hesteryggen, alt utviklet av PHL Collective.

Spillet vil ha to spillbare alternativer, enten Barbie "Brooklyn" Roberts eller Barbie "Malibu" Roberts, og de to alternativene vil ri på en ponni kjent som Lucky, som kan styres og ledes gjennom verden for å finne og fullføre naturinspirerte oppdrag og oppdage lange skjulte skatter.

Ideen er at Barbies blir Junior Rangers-in-Training på Park Rangers avdelingen som ledes av Kens tante Lady Carson. Gjennom eventyret som vil ta Barbies rundt i de forskjellige biomene, for å lære om økosystemet og miljøet, kan vi også forvente å komme over forskjellige kjente ansikter som Ken, Teresa, Nikki, og Daisy. I tillegg har du muligheten til å knytte bånd til hesten Lucky gjennom hestepleieaktiviteter, uttrykke din egen stil gjennom å tilpasse antrekket ditt, løse mysterier sammen med Dr. Potts, og også bruke spillkameraet til å dokumentere reisen din.

Med alt dette planlagt, er målet å lansere Barbie Horse Trails på PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S og Switch 1 alle den 10. oktober. Sjekk ut noen bilder av spillet nedenfor.