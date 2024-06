Barbie Mini BarbieLand får et Mojo Dojo Casa-hus

HQ

Det har nesten gått et år siden Barbie filmen prydet skjermene våre, og du kan være sikker på at Mattel fortsatt ønsker å tjene gode penger på leketøysbindinger med filmen. Som rapportert av People, Barbie Mini BarbieLand-samlingen (som du kan se her) får et nytt tillegg.

Akkurat nå kan du kjøpe Barbie Dream House fra samlingen, men planene er på plass for å bringe Ken's Mojo Dojo Casa House til det også. Det er en mye mindre versjon av huset fra filmen, men det er fortsatt fullpakket med detaljer.

Det er de klassiske saloondørene, en TV med hester på, og solstoler i skinn utenfor. Det ser ellers ut som det vanlige Barbie Dream House, men med den Ken-makeoveren fra filmen.

