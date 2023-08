Barbie passerer 1 milliard dollar globalt

HQ

Det ble raskt klart at Barbie ville bli en kjempesuksess på kino, så det tok ikke lang tid før folk begynte å snakke om hvor lang tid det ville ta å - ikke om den ville - passere milepælen på 1 milliard dollar. Svaret er sytten dager.

Deadline, Variety og andre amerikanske medier med tilgang til tallene har avslørt at Barbie har tjent inn mer enn 1,03 milliarder dollar globalt. Det er ni dager raskere enn den første filmen som klarte å passere den milepælen i år: The Super Mario Bros. Movie. Warner Bros. tigger definitivt Greta Gerwig, Margot Robbie, Ryan Gosling og gjengen om å lage en oppfølger, spin-off og generelt fortsette Barbie-verset nå, men hva synes du? Vil du se en Barbie 2, eller er dette et premiss som bare egner seg for én film?