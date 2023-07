Barbie passerer en halv milliard dollar i globale kinobudsjetter

HQ

Barbie fortsetter å gjøre suksess på kino. Suksessfilmen har nå passert en halv milliard dollar globalt, mindre enn en uke etter premieren. Ifølge Deadline har Barbie spilt inn 528,6 millioner dollar på verdensbasis, hvorav nesten 300 millioner dollar kommer fra det internasjonale markedet (altså ikke det amerikanske).

Denne suksessen betyr at Barbie allerede er den sjette mest innbringende filmen i 2023, og den jakter også på Spider-Man: Across the Spider-Verse og Fast X, som for øyeblikket ligger på henholdsvis femte- og fjerdeplass.

Analytikere ser ut til å spå at Barbie også vil få en stor andre helg på kino, spesielt med tanke på at det ikke er noen store blockbustere som har premiere denne helgen, noe som betyr at vi sannsynligvis kan forvente et nytt stort hopp i løpet av de kommende dagene.

Når det gjelder Oppenheimer, har filmen spilt inn 265 millioner dollar på verdensbasis, noe som bare er halvparten av det Barbie har spilt inn, og den nærmer seg stadig Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One, som nå er oppe i 378 millioner dollar på verdensbasis.