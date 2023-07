Barbie's spilletid og britiske rating er avslørt.

HQ

The British Board of Film Classification har avslørt sin vurdering av Greta Gerwigs etterlengtede film Barbie. De deler også en del annen informasjon om filmen, blant annet om spilletiden og hvorfor den har fått denne karakteren.

BBFC har bestemt at Barbie får 12A, med begrunnelsen at filmen inneholder "moderate hentydninger ", "kortvarig seksuell trakassering" og "underforstått sterkt språk".

Klassifiseringen gir oss også en annen beskrivelse av filmen: "Barbie and Ken leave Barbieland and venture to California where they encounter the realities of being human in this lighthearted US comedy. Den utforsker temaer som kjønnsroller og patriarkat gjennom en satirisk linse."

Ellers vet vi nå også hvor lang Barbie blir, og heldigvis er det ikke snakk om noen gigantfilm. Filmen vil vare i 114 minutter (1 time og 54 minutter), noe som gjør den til den perfekte lengden for å slappe av etter Christopher Nolans Oppenheimer tidligere på dagen.

Barbie Filmen har premiere 21. juli.