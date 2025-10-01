Barça bukker under for PSG i sesongens første tap: 2-1 i Champions League

HQ

En av de mest imøtesette kampene i hele Champions League-ligafasen var duellen mellom FC Barcelona og Paris Saint-Germain, kampen som mange spådde ville bli finalen i fjor. Og Luis Enrique, en Barça-legende som er æret for å ha gitt Barcelona den siste Champions League-tittelen i 2015, har vært opphavsmannen til sesongens første nederlag.

Til tross for at de spilte på hjemmebane, hadde Barcelona sjelden kontroll over kampen, og tapte for gjestene i nesten alle kategorier: 15 skudd av PSG mot 12 av Barça, 7 skudd på mål mot 3, og 54 % ballbesittelse til det franske laget. Barcelona dominerte bare de første tretti minuttene, men andre omgang var eid av Luis Enrique, med det ene angrepet etter det andre, som til slutt endte med Gonçalo Ramos' mål i det 90. minutt, etter å ha unngått offside med nød og neppe.

I en kampdag der andre vinnere snublet, som Manchester City og Monaco, som spilte uavgjort 2-2, eller Sporting Lisboa som tapte 2-1 for Napoli, er det bare seks lag som har vunnet alle de seks første poengene i ligafasen. PSG ligger på tredjeplass med +5 i målforskjell, og Barcelona ligger på 16. plass med 0 i GD.