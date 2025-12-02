Barça-kaptein Ronald Araújo ba om et midlertidig fravær for å komme seg etter kritikken

HQ

Ronald Araújo, FC Barcelonas kaptein, har gått glipp av to kamper for laget siden Champions League-kampen mot Chelsea, da han gjorde en uvøren takling på Marc Cucurella kort tid etter å ha fått gult kort for protest, og ble utvist i det 44. minutt. Barça tapte deretter 3-0. Forsvarsspilleren gikk glipp av LaLiga-kampen mot Alavés på lørdag, som ble vunnet 3-1, og går glipp av tirsdagens kamp mot Atlético de Madrid, klokken 21:00 CET, 20:00 GMT.

På lørdag var han fraværende i siste liten, og klubben sa ganske enkelt at han led av et magevirus. Tirsdag sa ikke klubben noe, men det har blitt rapportert at han har bedt om tid til å komme seg mentalt, da han led av angst etter Chelsea-kampen, hvor han fikk all slags kritikk. Barcelona-manager Hansi Flick nektet å snakke om saken på pressekonferansen, og sa bare at "Ronald er ikke klar ennå, det er en privat sak, og jeg ber om at dere respekterer det".

Ifølge RTVE ble det mandag avholdt et møte på Barça-kontoret med spillerens agenter og klubbmedlemmer.

Araújo var nær ved å forlate klubben forrige sesong, men endte opp med å signere en ny kontrakt frem til 2031. Mange kritikere mente at Araújos utvisning lignet på den han fikk i kvartfinalen i Champions League 2023/24 mot PSG, et tidlig rødt kort etter å ha taklet Bradley Barcola, og Barcelona tapte senere kampen.