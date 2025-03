Barça lå under 2-0 mot Atlético, men endte opp med å banke dem på 20 minutter

HQ

Forrige uke har vært en virkelig forferdelig uke for Atlético de Madrid, som led to utrolig grusomme nederlag: Først mot Real Madrid, med et kontroversielt straffespark som ble underkjent og sendte dem ut av Champions League. Og deretter, mot FC Barcelona, hvor de kastet bort en tomålsledelse og endte opp med å bli banket. Alt dette på Metropolitano Stadium i Madrid.

Søndag kveld så Atlético de Madrid ut til å være klare for å gjenta seieren mot Barcelona i LaLiga fra desember i fjor: I det 70. minutt ledet de 2-0, med mål av Julián Álvarez og Alexander Sorloth. Men bare to minutter senere slo Barças toppscorer Lewandowski tilbake, det første av 20 minutter med to mål av Ferran Torres og et annet av Lamine Yamal, kampens MVP.

Seieren betyr et stort slag for Atletis sjanser til å vinne ligaen, og lider to nederlag på rad med 56 poeng, og også et stort skritt fremover for Barcelona, med 60 poeng, bundet med Real Madrid, men med en kamp utsatt, noe som kan bety en større avstand. Matematisk sett har til og med Atleti fortsatt sjanser til å vinne, men det vil kreve en sjelden tapsserie for Barcelona, som vanligvis ikke mislykkes: de er fortsatt ubeseiret i 2025.