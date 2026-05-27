Barça-legenden Alexia Putellas forlater klubben ved sesongslutt

HQ

Alexia Putellas har kunngjort at hun forlater FC Barcelona ved sesongslutt, etter å ha tilbrakt 14 sesonger i den katalanske klubben, der hun ble ansett som verdens beste spiller.

Blant de 38 trofeene hun har vunnet siden hun kom fra Levante i 2012, er fire Champions League-titler, ti ligatitler og ti Queen's Cup-titler, inkludert Champions League-tittelen hun vant mot Olympique Lyonnais denne sesongen. Hun er tidenes toppscorer med 232 mål på 507 kamper, selv om hun ikke er den spilleren som har spilt lengst på kvinnelaget, etter Melanie Serrano, som spilte 516 kamper.

Putellas vant også Ballon d'Or to ganger på rad, i 2021 og 2022, i tillegg til FIFA The Best og andre individuelle trofeer, og var selvfølgelig en del av landslaget som vant VM i 2023. Putellas vil fortsette å spille andre steder, men sa at "hun ble født culé og vil dø culé".