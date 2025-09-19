Barça og City sikrer seire, men går glipp av topp åtte i UCL

HQ

Den første kampdagen i UEFA Champions League 2025-26, fordelt på tre dager, er nå ferdigspilt med gårsdagens kamper, og dermed er en første rangeringstabell for den nåværende ligafasen etablert.

Newcastle - FC Barcelona og Manchester City - SSC Napoli var de viktigste oppgjørene, med de spanske mesterne på besøk hos et tilbakevendt Newcastle, som ble slått ut i gruppespillet i UCL for to år siden og ikke kvalifiserte seg til det nye formatet forrige sesong. De italienske mesterne reiste for å møte det alltid fryktinngytende Manchester-laget.

Selv om Newcastle viste seg å være en tøff nøtt å knekke de første 20 minuttene, med et ubarmhjertig press og imponerende intensitet, drevet frem av hjemmepublikummet, fant Barça fort nok spillestilen sin til å roe ting ned, kontrollere kampen og til slutt gå seirende ut av oppgjøret. Og selv om alt dette var takket være de vanlige spillemessige mistenkte som Pedri og De Jong, var det det katalanske lagets to signeringer, keeper Joan García og spissen Marcus Rashford, som aktivt avgjorde seieren, med førstnevnte som avviste de få sjansene som vertene skapte, og sistnevnte som scoret to mål på en ukarakteristisk måte: en heading fra straffemerket og et vakkert innlegg folha seca fra utsiden av boksen. Newcastle scoret 1-2 helt på tampen, men bortelaget fikk kontroll på ballen igjen og avgjorde kampen i overtiden.

Erling Haaland er nå den raskeste spilleren noensinne til å nå 50 UCL-mål

Det var knyttet store forventninger til Napolis UCL-debut denne sesongen etter fjorårets strålende sesong, men det var på bortebane, på Etihad Stadium og ikke på hjemmebane, Diego Armando Maradona, og det er begrenset hva man kan gjøre mot et tidlig rødt kort og en nordmann ved navn Erling Haaland. Di Lorenzo ble utvist allerede i det 26. minutt, noe som tilfeldigvis ødela en annen retur, den til Kevin De Bruyne mot sin tidligere klubb, da han umiddelbart ble byttet ut av Conte. Derfra scoret Haaland i det 56. minutt, og ble dermed den raskeste spilleren noensinne til å nå 50 Champions League-mål på bare 49 kamper, og overgikk dermed Ruud van Nistelrooys rekord på 66. Selv om Napoli holdt unna takket være redningene til keeper Milinkovic-Savic, sikret Jérémy Doku lokalseieren i UCL-åpningen.

Både Barça og Man City havnet like under de ettertraktede topp åtte-plasseringene på grunn av målforskjellen. Følg lenken over for å se hele UCL-tabellen ... og den overraskende nåværende lederen.