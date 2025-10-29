Barça og Spania mister Pedri på grunn av skade etter å ha spilt alle unntatt én kamp siden Flick tok over

HQ

Nok et stort tilbakeslag for FC Barcelona, som mister en av, om ikke deres mest verdifulle spillere akkurat nå, Pedri. Midtbanespilleren, som er hyllet som en av verdens beste på sin posisjon, har pådratt seg en avrivning i den distale biceps femoris-muskelen i venstre lår, opplyser klubben. Klubben spesifiserte ikke en estimert rekonvalesenstid, men det kan ta så lang tid som en måned, ifølge de fleste medier.

Dette betyr at han går glipp av de kommende Barça-kampene (mot Elche søndag 2. november, mot Club Brugge 5. november, mot Celta Vigo 9. november; og de to siste VM-kvalifiseringskampene for Spania, mot Georgia og Tyrkia, 15. og 18. november. Etter landslagspausen har Barça noen av årets tøffeste kamper: mot Athletic Club (22. november) og Atlético Madrid (2. desember) i LaLiga, og et besøk hos Chelsea i Champions League den 25. november. Det er umulig å vite nå om han vil være tilgjengelig til da.

Pedro González har vært uunnværlig for laget, og har vært med i alle Barças kamper med Hansi Flick, 72 av 73. Han gikk kun glipp av én kamp forrige sesong, 26. januar, på grunn av grastroenteritt. Denne sesongen har han vært med fra start i samtlige 13 Barça-kamper.

Han er også en nøkkelspiller for den spanske landslagssjefen Luis de la Fuente, som har ringt ham hver gang. Totalt har Pedri spilt alle de 49 kampene som har vært tilgjengelige siden 29. januar, inkludert åtte kamper med Spania.